Уфимский аквапарк возобновил работу после трехмесячного запрета
Сегодня, 29 июня, в Уфе на базе ТРЦ «Планета» возобновил работу аквапарк. Об этом сообщается в паблике торгово-развлекательного центра «ВКонтакте».
Аквапарк будет открыт в будни с 12:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 22:00. На территории объекта введены ограничения по количеству гостей. Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. В фойе аквапарка нужно носить перчатках и маску.
Напомним, согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова от 15 июня, с сегодняшнего дня могут открываться и бассейны. Ранее предполагалось, что с 1 июля начнут работать и школьные лагеря, однако Роспотребнадзор посоветовал повременить.
ИСТОЧНИК KP.RU