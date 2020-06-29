Уфимский аквапарк возобновил работу после трехмесячного запрета

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:43:03+03:00

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Сегодня, 29 июня, в Уфе на базе ТРЦ «Планета» возобновил работу аквапарк. Об этом сообщается в паблике торгово-развлекательного центра «ВКонтакте».

Аквапарк будет открыт в будни с 12:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 22:00. На территории объекта введены ограничения по количеству гостей. Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. В фойе аквапарка нужно носить перчатках и маску.

Напомним, согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова от 15 июня, с сегодняшнего дня могут открываться и бассейны. Ранее предполагалось, что с 1 июля начнут работать и школьные лагеря, однако Роспотребнадзор посоветовал повременить.

ИСТОЧНИК KP.RU