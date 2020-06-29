2020-06-29T18:49:18+03:00
Происшествия

В Башкирии труп мужчины пролежал в квартире четверо суток

Тело было направлено на судмедэкспертизу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Туймазах труп 65-летнего мужчины пролежал в квартире четверо суток. Как сообьщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, тело с гнилостными изменениями было обнаружено утром 26 июня в одной из пятиэтажек города. Известно, что пенсионер скончался не в своей квартире – она зарегистрирована на 49-летнего безработного горожанина.

По предварительной информации, следов криминального характера в деле нет. Во всяком случае, никаких телесных повреждений на теле мертвеца правоохранители не нашли. Для установления точной причины смерти покойника передали на судмедэкспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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