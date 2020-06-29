В одной из квартир башкирского города обнаружен мертвый младенец

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:49:06+03:00

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В минувшую пятницу, 26 июня, в квартире одной из хрущевок башкирского города Туймазы был обнаружен труп младенца. Мертвого малыша утром обнаружили собственные родители. Об этом сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

На место происшествия выезжали сотрудники МВД, СК и следственно-оперативная группа. При беглом осмотре они не заметили на теле ребенка видимых телесных повреждений. Правоохранители изъяли одежду малыша, а его труп передали на судмедэкспертизу, где специалист должен установить точную причину смерти. Известно, что за шесть дней до трагедии мальчику исполнился всего один месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU