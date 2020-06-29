Башкирия получила 1 млрд рублей на поддержку малого бизнеса: больше дали только Москве

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:03:13+03:00

По сравнению с 2019 годом эта сумма увеличилась в три раза

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Башкирия в этом году получила 992 млн рублей от федерального центра на поддержку малого бизнеса. Больше денег на развитие данной сферы было выделено только Москве. Об этом на совещании в правительстве региона сообщила глава Госкомпредпринимательства республики Римма Бойцова.

По словам чиновницы, в 2020 году средства направляются на развитие индустриальных парков, субсидии тем, кто занимается социально значимыми видами деятельности и организацию центров «Мой бизнес». Филиалы консультационной организации должны появиться в городах Салават, Октябрьский и Сибай.

Параллельно с этим поддержку получает агропромышленный комплекс Башкирии. Речь идет о проектах по поддержке фермеров и развитию сельхозкоопераций. По итогам 2019 года предпринимателями стали 2,5 тысячи сельчан, а кооперативы пополнились двумя тысячами участников. На базе сел республики создано 115 предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU