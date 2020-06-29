2020-06-29T15:16:13+03:00
Происшествия

Риэлтор из Башкирии выдал ФСБ двух чиновников, которые просили у него взятку

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
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СК провел обыски в домах подозреваемыхСК провел обыски в домах подозреваемых
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Двум чиновникам из Баймакского района предъявили обвинение в получении взятки по предварительному сговору. Фигурантами уголовного дела значатся директор муниципального учреждения «Архитектура» и исполняющий обязанности начальника Комитета по управлению собственностью Минземимущества Башкирии.

По версии следствия, директор учреждения предложил знакомому риэлтору за деньги помочь ее клиенту победить на торгах по заключению муниципальной земли под индивидуальное строительство. Затем он обратился с таким же предложением к чиновнику из Минземимущества. Они состояли в приятельских отношениях. Посовещавшись, сообщники выкатили ценник риэлтору – 200 тысяч рублей.

«Риэлтор согласилась на предложение, но, осознав противоправность действий обвиняемых, впоследствии обратилась с заявлением в правоохранительные органы», – рассказали в СК.

18 июня состоялась передача денег, во время которой обвиняемые были задержаны сотрудниками ФСБ республики. Во время допроса директора учреждения дал показания и против себя, и против своего приятеля из министерства.

Следователи в рамках уголовного дела уже провели обыски и изъяли финансовую документацию. Сейчас проходит допрос свидетелей. Обвиняемых тем временем было решено оставить под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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