В Башкирии нашли тело молодой солистки ансамбля

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:08:02+03:00

По предварительной информации, женщина свела счеты с жизнью после ссоры с мужем

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В башкирском городе Учалы произошла трагедия – с собой покончила 33-летняя солистка Ансамбля танца «Уралтау» Эльвира М.. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа». Смерть девушки подтвердили представители Учалинской филармонии.

«Выражаем соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной <…> и разделяем горечь утраты... Навсегда в наших сердцах...», – написано в официальном сообществе культурного учреждения.

По данным собеседника «КП-Уфа», все произошло в минувшие выходные. Эльвира решилась на безрассудный поступок после ссоры с супругом. Он ушел из дома, а девушка бросилась его искать. Так и не найдя мужа, она вернулась домой, где и покончила с собой. Известно, что пара воспитывала пятилетнюю дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU