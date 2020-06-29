Парламент Башкирии принял закон о мерах поддержки садоводов
Депутаты башкирского парламента приняли закон о мерах поддержки садоводов со стороны властей республики. Как отметил спикер Госсобрания Константин Толкачев, решение принималось «максимально оперативно, что чтобы органы исполнительной власти могли приступить к разработке уже своих документов».
«В Башкортостане более 500 тысяч семей садоводов – около 40 процентов от всего населения. Мы один из тех регионов России, где садоводческие традиции наиболее сильны. До сих пор, к сожалению, меры поддержки садоводов носили точечный характер. Законом же предусмотрена масштабная комплексная работа», – отметил председатель парламента.
В числе прописанных в законе форм поддержки садоводов значатся:
– организация снабжения садовых товариществ тепловой, электрической энергией, водой, газом, твердым топливом;
– обеспечение водоотведения;
– финансирование комплексных кадастровых работ.
Закон передан главе Башкирии на подпись. Он вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.
ИСТОЧНИК KP.RU