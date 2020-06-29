В квартиру высотки в Уфе залезла экзотическая змея

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:30:36+03:00

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В Уфе в квартиру высотки по адресу Бакалинская, 25 заползла экзотическая змея. О необычном происшествии рассказали в городском Управлении гражданской защиты.

Инцидент случился накануне днем. Жилец 16-этажного дома зашел в комнату к своему сыну и заметил на подоконнике змею пугающего красно-черного окраса. Мужчина решил, что пресмыкающееся может быть ядовитым, и вызвал спасателей. Когда сотрудники Управления прибыли на место, то змеи на подоконнике уже не было.

«После тщательных поисков спасатели обнаружили змейку в пакете, куда она заползла как в укрытие. В это время заявитель прошелся по ближайшим соседям, однако установить, откуда именно приползла экзотическая гостья, не получилось: никто ее не признавал», – сообщили в УГЗ.

Специалисты поместили чешуйчатую в банку. На время змею оставили в расположении поисково-спасательного отряда. Если хозяин не объявится, ее отдадут специалистам или новому владельцу, у которого есть опыт обращения с пресмыкающимися. Тем не менее в УГЗ выражают надежду, что «СМИ и социальные сети помогут воссоединить питомца с хозяином».

Дополнение: хозяин змеи найден, сообщили в УГЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU