2020-06-29T09:08:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии сохраняется режим самоизоляции для старшего поколения

Об этом заявил глава республики Радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
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Согласно указу, пожилым людям запрещается появляться в общественных местахСогласно указу, пожилым людям запрещается появляться в общественных местахФото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 29 июня, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хаибиров заявил, что режим самоизоляции для старшего поколения сохраняется. Напомним, 31 марта 2020 года руководитель региона подписал указ, согласно которому отдельное внимание уделяется жителям старше 65 лет. Все они обязаны избегать мест массового скопления людей и появления в транспорте.

- Режим самоизоляции для людей 65 плюс, то есть для старшего поколения, мы продлеваем на две недели. То есть до 15 июля. Ничего с этим мы поделать не можем, ситуация такова. Поэтому главы муниципалитетов должны аккуратно работать со своими жителями, чтобы они максимально себя берегли, - подчеркнул Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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