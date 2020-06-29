2020-06-29T08:17:22+03:00
Политика

В Башкирию приедут два федеральных министра

Об этом заявил глава республики Радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В предстоящий вторник, 30 июня, в Уфу приедут два федеральных министра. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам Хабирова, утром в башкирскую столицу прибудут министр строительства России Владимир Якушев и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В Уфе они примут участие в нескольких мероприятиях.

- У обоих министров большая, насыщенная программа. Говорю всем нашим профильным министрам – у вас есть возможность пообщаться с ними. Во-первых, надо рассказать, чем мы занимаемся, какие у нас есть достижения и недостатки. Ну и проговорить, какая нам нужна будет помощь от двух федеральных министерств, - заявил глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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