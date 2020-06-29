2020-06-29T08:16:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 48 человек

17 человек выписаны по выздоровлению
Эльвина АПАРИНА
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С начала эпидемии в регионе ковидом заболели 5 315 человек, из них 48 – за последние суткиС начала эпидемии в регионе ковидом заболели 5 315 человек, из них 48 – за последние сутки
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На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава минздрава республики представил оперативные данные по коронавирусу по состоянию на 29 июня.

Так, с начала эпидемии в регионе ковидом заболели 5 315 человек, из них 48 – за последние сутки. 17 человек выписаны по выздоровлению, всего выздоровело 2 870 пациентов, погибших нет. Число умерших так и остается неизменным – 18 человек.

В стационарах лечатся 693 человека, 32 из них в тяжелом состоянии. На амбулаторном лечении дома остаются 1 734 человека, у них болезнь протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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