«Не берем грех на душу»: глава Башкирии перенес дату открытия школьных лагерей

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:23:06+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров перенес дату открытия открытие школьных и пришкольных лагерей. Свое решение он мотивировал рекомендациями Роспотребнадзора.

«У нас был план: 1 и 3 открывать школьные и пришкольные лагеря. Мы приняли решение: мы этого не делаем. К главам муниципалитетов обращаюсь - не берем грех на душу. Потому что я много раз говорил: если Роспотребнадзор говорит не надо – значит, не надо, потому что потом, когда вспышка [коронавируса] произойдет, это будет результатом вплоть до уголовного преследования», - заявил руководитель региона на оперативном совещании в местном правительстве.

Посоветовавшись с Министром здравоохранения Башкирии Максимом Забелиным, Хабиров озвучил предварительную дату открытия лагерей: 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU