В цехе Учалинского ГОКа в Башкирии вспыхнул пожар

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:53:27+03:00

В тушении участвовало 12 человек и шесть машин

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В одном из цехов Учалинского ГОКа произошел пожар. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Сообщение о задымлении на предприятии в городе Учалы поступило на пульт диспетчера аварийной службы накануне, 28 июня. По прибытии на место, спасатели выяснили, что загорелась транспортерная лента в стволе №35. Площадь пожара составила порядка 50 «квадратов». В тушении участвовало 12 человек и шесть единиц техники.

«Погибших и пострадавших нет. В непригодных для дыхания среде работало звено ГДЗС [газодымозащитная служба]», – передали в МЧС.

«Технологический процесс обогащения не останавливался. Поврежденное оборудование - конвейер и два грохота - будет отремонтировано в кратчайшие сроки», - добавили в пресс-службе УГОКа.

В причинах и обстоятельствах пожара будет разбираться дознаватель.

ИСТОЧНИК KP.RU