В цехе Учалинского ГОКа в Башкирии вспыхнул пожар
В одном из цехов Учалинского ГОКа произошел пожар. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.
Сообщение о задымлении на предприятии в городе Учалы поступило на пульт диспетчера аварийной службы накануне, 28 июня. По прибытии на место, спасатели выяснили, что загорелась транспортерная лента в стволе №35. Площадь пожара составила порядка 50 «квадратов». В тушении участвовало 12 человек и шесть единиц техники.
«Погибших и пострадавших нет. В непригодных для дыхания среде работало звено ГДЗС [газодымозащитная служба]», – передали в МЧС.
«Технологический процесс обогащения не останавливался. Поврежденное оборудование - конвейер и два грохота - будет отремонтировано в кратчайшие сроки», - добавили в пресс-службе УГОКа.
В причинах и обстоятельствах пожара будет разбираться дознаватель.
ИСТОЧНИК KP.RU