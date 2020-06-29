В Уфе пустят с молотка автомобили должников

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:49:11+03:00

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В Уфе анонсирован аукцион по распродаже автомобилей должников. Он состоится 23 июля. На торги выставлены более 30 машин. Среди них будут как отечественные, так и зарубежные экземпляры. Годы выпуска колеблются между 2002 и 2017 годами.

Самые дешевые лоты – вазовская «десятка» 2005 года выпуска (от 63 тысяч рублей), Daewoo Matiz 2010 года (от 72 тысяч рублей), «семерка» 2008 года (от 70 тысяч рублей). Среди дорогих авто представлены Mazda 6 2013 года (от 1 млн рублей), Hyundai i40 2017 года (от 1 млн рублей) и ZAZ Chance 2010 года (от 1,8 млн рублей).

Чтобы принять участие в торгах, необходимо оформить заявление, подать пакет документов и внести фиксированный задаток. Заявки принимаются до третьего июля.

Телефон для справок: 286-51-39.

ИСТОЧНИК KP.RU