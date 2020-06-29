2020-06-28T20:23:38+03:00
Происшествия

Житель Башкирии перебрался в Петербург и продавал там бабушкам «чудо-улавливатели» бытового газа

За свой прибор мужчина требовал 15 тысяч рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Санкт-Петербурге задержали 24-летнего жителя Башкирии, который промышлял тем, что продавал пожилым пенсионеркам «сигнализаторы загазованности природным газом». По уверению юноши, этот прибор надежно защитит от утечки бытового газа, поэтому его цена в 15 тысяч рублей – сущие копейки. Как сообщает издание «Мегаполис», одну пенсионерку предприимчивый мужчина уговорил на бесполезную покупку в канун ее 85-летнего юбилея, а позже полицейские выяснили, что жертвами продавца стали еще несколько старушек.

Во время тестирования выявилось, что чудо-прибор практически не улавливает бытовой газ, а значит, совершенно бесполезен и уж точно не стоит своих денег. В итоге против юноши возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сейчас правоохранители выясняют все подробности этой аферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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