Власти Уфы рассказали о судьбе любимого горожанами парка имени Лесоводов

28 Июнь 2020 2020-06-28T19:14:16+03:00

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Сегодня в Уфе в рамках международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» состоялся проектный семинар, на котором обсуждалась судьба одно из любимых среди уфимцев парка Лесоводов. На семинаре присутствовал и мэр Уфы Ульфат Мустафин, который заверил, что парк застраиваться не будет.

- Никто не говорит, что эта территория будет застраиваться. Мы встретились для того, чтобы жители высказались, что они хотят тут видеть. И потом по вашим пожеланиям мы будем смотреть, проектировать и снова встречаться с вами для обсуждений, - передает ИА «Башинформ» слова главы городской администрации.

В настоящий момент территория парка находится на федеральной земле, но как только завершится работа по Генплану развития Уфы, начнется работа по переводу земли парка в собственность города. Всего сейчас на реконструкции находятся 6 городских парков, включая «Кашкадан», «Первомайский» и «Южный».

ИСТОЧНИК KP.RU