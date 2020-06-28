2020-06-28T19:45:54+03:00
Общество

«Им наплевать!»: жители Башкирии устроили давку в автобусе из-за коронавируса

Людям приходится ловить «попутки», чтобы не опоздать на работу
Яна БАЗЕКИНА
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В автобусах настоящая давка. Фото: соцсетиВ автобусах настоящая давка. Фото: соцсети
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Жители Ишимбая пожаловались на давку в автобусах и отмену популярных рейсов «из-за коронавируса». Как рассказали возмущенные горожане, по обоюдному решению городской администрации и частного перевозчика, теперь на семь деревень ходит один микроавтобус, причем частоту маршрутов тоже серьезно сократили. Городские власти объясняют это необходимостью профилактики опасной инфекции, вот только на деле все получается иначе. Маршрутки переполнены, ни о какой дистанции в 1,5 метра и говорить не приходится, а многие вообще вынуждены ловить «попутки», чтобы не опоздать на работу.

- Также отменен рейс на 06.00. Для перевозчика это просто экономия бензина, а диспетчер ссылается, что машина не забита пассажирами. А что людям приходится ловить попутный транспорт, чтобы успеть на работу к 7.30, им наплевать, - жалуются возмущенные горожане в одной из местных «подслушек», в надежде, что городские власти обратят внимание на их проблему и вернут работу транспорта в привычное русло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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