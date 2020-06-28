2020-06-28T17:53:35+03:00
Происшествия

В Башкирии ночью двое мужчин вскрыли банкомат и вынесли крупную сумму денег

Грабителей разыскивают полицейские
Яна БАЗЕКИНА
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Преступников ищут по горячим следам полицейскиеПреступников ищут по горячим следам полицейскиеФото: Олег ЗОЛОТО
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В минувшую пятницу в полицию обратилась жительница Белебеевского района, которая представилась заведующей винно-водочного магазина. Женщина рассказала, что ночью дверь в магазин проникли двое неизвестных мужчин. Вот только грабители решили поживиться не алкоголем, а направились прямиком к банкомату. Как сообщил источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, злоумышленники помощью газосварочного аппарата взломали банкомат, вытащили оттуда пять кассет с наличностью в размере 192 600 рублей, после чего поспешили скрыться. И хотя сигнализация сработала сразу же, охранная служба прибыла слишком поздно и уже никого не застала на месте преступления.

- С места изъяты следы рук и обуви, протектора шины, перчатки и упаковки от шоколадок и семечек. Возбуждено уголовное дело, ведется поиск злоумышленников, - добавил собеседник «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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