2020-06-28T15:01:40+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают без вести пропавшего 31-летнего Григория Лактионова

Мужчина ушел из дома еще рано утром 23 июня
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии без вести пропал молодой мужчина: 31-летний житель Салавата Григорий Лактионов вышел из дома рано утром 23 июня, чтобы, как обычно, отправиться на работу, и с того момента его никто не видел. Родственники сначала ждали, что мужчина сам вернется домой, но потом решили написать заявление в полицию и обратиться за помощью к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 173 см, телосложение худощавое, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.

Был одет: цветная рубашка, темная ветровка, черно-замшевые ботинки на шнуровке.

Если вам что-то о местонахождении или судьбе Григория Лактионова, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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