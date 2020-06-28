Жительница Башкирии хотела защититься от побоев, но теперь ей самой грозит тюрьма

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:52:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в полицию поступило сообщение из сибайской больницы, что к ним поступил 50-летний мужчина в сильном алкогольном опьянении и ножевым ранением живота, при котором была задета печень. Как рассказал пациент, ножом его ударила собутыльница.

Стражи порядка сразу же задержали 63-летнюю женщину, и та пояснила, что ей пришлось схватиться за нож, чтобы защитить свою жизнь. Мол, застолье переросло в ссору, и знакомый набросился на нее с кулаками. Женщина ударила его ножом, а потом вытолкала в подъезд, чтобы тот протрезвел. С места преступления полицейские изъяли окровавленный нож, который и стал главной уликой.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». По данной статье предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU