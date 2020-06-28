2020-06-28T12:52:27+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии хотела защититься от побоев, но теперь ей самой грозит тюрьма

Женщина ударила обидчика ножом и вытолкала его в подъезд
Яна БАЗЕКИНА
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Пока женщина находится под подпиской о невыездеПока женщина находится под подпиской о невыездеФото: архив КП
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Накануне в полицию поступило сообщение из сибайской больницы, что к ним поступил 50-летний мужчина в сильном алкогольном опьянении и ножевым ранением живота, при котором была задета печень. Как рассказал пациент, ножом его ударила собутыльница.

Стражи порядка сразу же задержали 63-летнюю женщину, и та пояснила, что ей пришлось схватиться за нож, чтобы защитить свою жизнь. Мол, застолье переросло в ссору, и знакомый набросился на нее с кулаками. Женщина ударила его ножом, а потом вытолкала в подъезд, чтобы тот протрезвел. С места преступления полицейские изъяли окровавленный нож, который и стал главной уликой.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». По данной статье предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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