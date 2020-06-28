2020-06-28T11:03:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 5267 человек

47 новых случаев заболевания зарегистрировано в республике за сутки
Яна БАЗЕКИНА
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Ежедневный прирост заболевших продолжает снижатьсяЕжедневный прирост заболевших продолжает снижатьсяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Судя по статистике, уровень заболеваемости коронавирусом в Башкирии медленно, но уверенно идет на спад. Так, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 47 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных ковидом увеличилось до 5267 человек. А вот количество выздоровевших и выписанных домой достаточно скромное по сравнению с предыдущими днями – всего 10 человек. Новых случаев летальных исходов из-за осложнений вируса в Башкирии не зарегистрировано. По данным оперативного штаба число умерших по-прежнему составляет 18 человек.

Всего в России по состоянию на 28 июня 2020 года зарегистрировано 627646 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом большая часть из них – 393352 пациента – справились с болезнью и были выписаны с полным выздоровлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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