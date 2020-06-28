2020-06-28T08:53:36+03:00
Общество

Скандальный рэпер из Уфы оказался без штанов на дне рождения Егора Крида

Артист продемонстрировал со сцены белые трусы на радость публике
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Уфимский репер Morgenshtern, который славится своими скандальными выходками, вновь нашел способ обратить на себя внимание. На вечеринке в честь дня рождения Егора Крида, с которым артист не только тесно дружит и записывает совместные треки, Моргенштерн во время поздравления именинника забрался на сцену и спустил штаны, продемонстрировав всем присутствующим белоснежные семейные трусы, а также исполнил несколько своих песен.

Впрочем, нужно отметить, что сам Крид, как и остальные присутствующие, оценил выходку Моргенштерна, поддержав его громким свистом и аплодисментами. А вот фанаты артиста, наблюдавшие за происходящим в Инстаграме, предположили, что Моргенштерн перебирает с алкоголем и посоветовали ему умерить свой эпатаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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