Скандальный рэпер из Уфы оказался без штанов на дне рождения Егора Крида

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:53:36+03:00

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Уфимский репер Morgenshtern, который славится своими скандальными выходками, вновь нашел способ обратить на себя внимание. На вечеринке в честь дня рождения Егора Крида, с которым артист не только тесно дружит и записывает совместные треки, Моргенштерн во время поздравления именинника забрался на сцену и спустил штаны, продемонстрировав всем присутствующим белоснежные семейные трусы, а также исполнил несколько своих песен.

Впрочем, нужно отметить, что сам Крид, как и остальные присутствующие, оценил выходку Моргенштерна, поддержав его громким свистом и аплодисментами. А вот фанаты артиста, наблюдавшие за происходящим в Инстаграме, предположили, что Моргенштерн перебирает с алкоголем и посоветовали ему умерить свой эпатаж.

ИСТОЧНИК KP.RU