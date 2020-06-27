Житель Башкирии скончался в коридоре мэрии Магнитогорска, куда пришел устраиваться на работу

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:06:15+03:00

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На днях стало известно о трагическом случае, произошедшем еще 22 июня в Магнитогорске. 32-летний уроженец города Межгорье Евгений Терещенко пришел устраиваться на работу в местную мэрию. В какой-то момент ему резко стало плохо, и он скончался прямо в коридоре от инфаркта. Об этом сообщает известный телеграм-канал.

В соцсетях сообщается, что Евгений вел здоровый образ жизни, занимался спортом и не имел вредных привычек. Его скоропостижная кончина вызвала шок у родных и близких. Известно, что мужчина претендовал на должность начальника управления по физкультуре и спорту в мэрии Магнитогорска. Сам он вырос в Башкирии, окончил БАГСУ при главе республики.

Супруга Евгения рассказала о последних минутах жизни мужчины.

- У него принимали документы. Стало плохо, сел на стул и потерял сознание. Потом побежали за помощью, а он уже лежал, не дышал, - рассказала жена Евгения корреспондентам ИА «Башинформ».

Как сообщает пресс-служба следкома по Челябинской области, сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU