2020-06-27T16:42:11+03:00
Общество

Юрий Шевчук и «ДДТ» выпустили анимационный клип «Мертвый человек»

Новинка получилась очень мрачной - море крови, люди в масках и зловещий персонаж в короне
Мила КИЯН
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Клип «Мертвый человек», снятый на одноименную композицию из альбома «Галя, ходи!» опубликована в минувшую пятницу на официальном YouTube-канале команды. Анимационный клип - работа режиссера и мультипликатора, известного под именем Кол Белов, получился на редкость мрачным - герой, простой интеллигент-очкарик, очень похожий на самого лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука живет в сюрреалистическом, зловещем мире - по улицам которого маршируют военные с гробами в масках, по щиколотку утопающие в крови, а над миром властвует мертвец в зубастой короне: «Бродит по стране мертвый адский трэш» .

Юрий Шевчук в клипе олицетворяет интеллигента-очкарика Фото: Мила КИЯН

Юрий Шевчук в клипе олицетворяет интеллигента-очкарикаФото: Мила КИЯН

Несмотря на мрачный характер новинка получилась очень запоминающейся, яркой, хотя автор использовал всего несколько цветов, среди которых преобладают красный и черный. Поклонники группы новинку оценили.

«Крутой», «отменный клип в духе индастриальных «ДДТ»- жесткий, социальный, концептуальный»- комментируют новинку фанаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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