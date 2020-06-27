Юрий Шевчук и «ДДТ» выпустили анимационный клип «Мертвый человек»
Клип «Мертвый человек», снятый на одноименную композицию из альбома «Галя, ходи!» опубликована в минувшую пятницу на официальном YouTube-канале команды. Анимационный клип - работа режиссера и мультипликатора, известного под именем Кол Белов, получился на редкость мрачным - герой, простой интеллигент-очкарик, очень похожий на самого лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука живет в сюрреалистическом, зловещем мире - по улицам которого маршируют военные с гробами в масках, по щиколотку утопающие в крови, а над миром властвует мертвец в зубастой короне: «Бродит по стране мертвый адский трэш» .
Юрий Шевчук в клипе олицетворяет интеллигента-очкарикаФото: Мила КИЯН
Несмотря на мрачный характер новинка получилась очень запоминающейся, яркой, хотя автор использовал всего несколько цветов, среди которых преобладают красный и черный. Поклонники группы новинку оценили.
«Крутой», «отменный клип в духе индастриальных «ДДТ»- жесткий, социальный, концептуальный»- комментируют новинку фанаты.
ИСТОЧНИК KP.RU