В Уфе пациенты с подозрением на коронавирус устроили давку в коридоре больницы

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:01:03+03:00

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Накануне в городской больнице №13 в Уфе перед кабинетом компьютерной томографии пациенты устроили настоящую давку. Как пишет портал ProUfu.ru со ссылкой на собственный источник, в огромной очереди на прохождение КТ сплошь потенциальные носители коронавируса – у всех имеются те или иные признаки заболевания. Они пришли в больницу чтобы пройти исследование легких.

Так, например, фото из коридора больницы журналистам ProUfu.ru прислала 54-летняя уфимка, у которой в анамнезе значится астма и гипертония. В ГКБ №13 ее направили из поликлиники по месту жительства. Там же ей сообщили, что у нее подозрение на заражение COVID-19.

По словам собеседницы портала, в очереди много кашляющих людей, никакого соблюдения социальной дистанции и постоянная ругань. Некоторые пациенты буквально впадают в ярость – кто-то сидит в переполненном людьми коридоре несколько часов и никак не может найти на прием.

- А что вы хотите, каждый день — вот так вот у нас, - оправдываются врачи на видео, которое есть в распоряжении редакции ProUfu.ru, но нет на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU