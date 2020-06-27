2020-06-27T14:37:26+03:00
Политика

В Уфе за счет бюджета достроят два проблемных дома

Более сотни обманутых дольщиков смогу наконец получить свои квартиры
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне стало известно, что два проблемных жилых дома в Уфе планируется достроить за счет казны. Об этом сообщает госкомитет Башкирии по строительству со ссылкой на наблюдательный совет Фонда защиты прав обманутых дольщиков.

Как отметили в госкомстрое Башкирии, Фонд планирует направить на завершение девяти долгостроев в четырех российских регионах четыре миллиарда рублей. Деньги поступят из федерального и регионального бюджетов. Таким образом ключи от своих квартир в скором времени должны получить 110 обманутых дольщиков из Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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