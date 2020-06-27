Жительница Уфы лишилась полутора миллионов рублей после разговора по телефону

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:44:46+03:00

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Накануне в полицию обратилась 74-летняя жительница Уфы, которая сообщила, что лишилась всех своих сбережений после разговора по телефону. По ее словам, ей позвонили с московского номера и представились службой безопасности банка. Неизвестный заявил, что с ее сбережениями происходит что-то неладное.

Мошенник поинтересовался у пожилой женщины, есть ли у нее другие вклады. Она испугалась за свои деньги и рассказала о двух счетах в других банках. Послушавшись неизвестного, он пошла к банкомату и перевела по его указке 1,5 млн рублей на четыре разных счета. Поняв, что ее обманули, уфимка обратилась в полицию. Теперь злоумышленника разыскивают сотрудники МВД, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU