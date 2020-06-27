2020-06-27T12:10:56+03:00
Общество

В МЧС по Башкирии предупреждают о резком усилении ветра

Ночью ожидается и ухудшение видимости на дорогах республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 27 июня, МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. По данным ведомства, в некоторых районах республики с сегодняшнего вечера и до 20:00 28 июня ожидается шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии со ссылкой на Башгидрометцентр, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Прогнозируется западный и северо-западный ветер 8-13 метров в секунду, местами 17-22 метра в секунду. Температура воздуха в ночь на 28 июня 8-13 , днем 15-20 , в южных районах до +25 градусов Цельсия.

Как отмечают в МЧС по Башкирии, на отдельных участках дорог ночью и рано утром может быть туман и ухудшение видимости до 500 метров и менее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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