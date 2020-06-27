2020-06-27T10:38:37+03:00
Общество

На ремонт Советской площади в Уфе потратят более 241 млн рублей

Совсем скоро мэрия определит подрядчика на аукционе
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На днях стало известно, что на капитальный ремонт Советской площади в Уфе правительство Башкирии планирует потратить порядка 241,4 млн рублей. В эту сумму входит ремонт двух прилегающих к площади улиц – Советской и Пушкина. Первую отремонтируют на участке от Октябрьской революции до Пушкина, вторую от пересечения с Ленина до пересечения с Цюрупы.

Уфимская мэрия определит подрядчика 2 июля на аукционе. Почти всю сумму, 234,17 млн рублей, выделят из республиканской казны. Победитель конкурса должен будет завершить все работы до 30 сентября 2021 года.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет вырубить 89 деревьев и посадить 95 новых. Также нужно будет установить скамейки, бортовые камни, 32 светильника, отремонтировать дорогу и нанести разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ремонт Советской площади в Уфе потратят более 241 млн рублей
В Башкирии открылся новый интернат для особенных детей
«Если хозяин Баха, то вкусно!»: В Башкирии школьники устроили давку за восточным лакомством
ГИБДД по Башкирии объявили о начале очередной спецоперации
Жителю Башкирии из мести разрисовали и залили монтажной пеной дорогую иномарку
В Башкирии легковушка вылетела с дороги, пострадала пассажирка
В Башкирии наградили бывшего главврача больницы, где возникла вспышка коронавируса
Сотрудник налоговой из Москвы попался на взятке в Башкирии
В Башкирии коронавирус подтвердился у 858 медиков – Роспотребнадзор
В Уфе после продажи квартиры убили женщину: ее тело было закопано рядом с парком
С начала 2020 года количество безработных в Уфе увеличилось на 21 тысячу человек
В Уфе на карантин по коронавирусу закрыт один из корпусов перинатального центра
Институт нефтегазового бизнеса расширяет границы международного сотрудничества
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение на территории республики
Для семей с двумя и более детьми в Башкирии введут льготы по приему в детсады и школы
В Башкирии изменились цены на некоторые продукты
В Башкирии вновь обновились правила поведения в магазинах и торговых центрах
Власти Башкирии озвучили ценник на единую форму для школьников