На ремонт Советской площади в Уфе потратят более 241 млн рублей

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:38:37+03:00

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На днях стало известно, что на капитальный ремонт Советской площади в Уфе правительство Башкирии планирует потратить порядка 241,4 млн рублей. В эту сумму входит ремонт двух прилегающих к площади улиц – Советской и Пушкина. Первую отремонтируют на участке от Октябрьской революции до Пушкина, вторую от пересечения с Ленина до пересечения с Цюрупы.

Уфимская мэрия определит подрядчика 2 июля на аукционе. Почти всю сумму, 234,17 млн рублей, выделят из республиканской казны. Победитель конкурса должен будет завершить все работы до 30 сентября 2021 года.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет вырубить 89 деревьев и посадить 95 новых. Также нужно будет установить скамейки, бортовые камни, 32 светильника, отремонтировать дорогу и нанести разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU