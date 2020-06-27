В Башкирии открылся новый интернат для особенных детей

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:21:39+03:00

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Сегодня, 27 июня, глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал открытие нового интерната для особенных детей. По его словам, накануне завершилось строительство нового здания школы-интерната в Янауле. Там будут обучаться 190 воспитанников. Такие же специализированные учебные заведения в скором времени появятся в Уфе и в Сибае.

- Тут большой спортзал, мастерские, хороший актовый зал, просторные классные комнаты. На территории - четыре теневых навеса, беговая дорожка, теннисная, баскетбольная и волейбольная площадки с мягким покрытием, футбольное поле и даже учебно-опытный огород, - рассказал о новом интернате в Янауле Радий Хабиров.

Он также подчеркнул, что в учебное заведение будут съезжаться особенные дети с 26 районов Башкирии. В интернате работают 110 педагогов, воспитателей и других специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU