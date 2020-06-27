«Если хозяин Баха, то вкусно!»: В Башкирии школьники устроили давку за восточным лакомством

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:37:47+03:00

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Накануне в Салавате на бульваре Салавата Юлаева местные школьники столпились перед заведением общепита. Пользователи соцсетей сфотографировали толпу молодых людей, которые пытались попасть внутрь кафе с вывеской «Шаурма». Некоторых горожан возмутило, что молодежь не соблюдает социальную дистанцию.

Мнения пользователей соцсетей на этот счет разделились. Кто-то предположил, что толпа собралась из-за какой-то акции, которую проводили в кафе и обозвали все это действо «давкой за халявой». А некоторые комментаторы вдруг вспомнили загадочного хозяина бывшего бистро, у которого качество еды было на высоте.

- Если хозяин Баха, то вкусно! Многие его помнят по Бистро у Иваныча! – написала жительница Салавата.

ИСТОЧНИК KP.RU