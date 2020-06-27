ГИБДД по Башкирии объявили о начале очередной спецоперации
На днях в ГИБДД по Башкирии объявили о старте спецоперации «Мотоцикл». Сотрудники дорожной полиции будут обращать особое внимание на водителей двухколесного транспорта: мотоциклов, мопедов и скутеров. Инспекторы будут выявлять владельцев незарегистрированного транспорта, а также байкеров без прав.
Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, только с начала года в республике произошло 33 аварии с участием мотоциклов, в которых пострадали 38 человек и двое погибли. Чтобы сократить аварийность и предотвратить возможные жертвы на дорогах в управлении и решили запустить спецоперацию «Мотоцикл».
ИСТОЧНИК KP.RU