ГИБДД по Башкирии объявили о начале очередной спецоперации

27 Июнь 2020 2020-06-27T07:49:55+03:00

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На днях в ГИБДД по Башкирии объявили о старте спецоперации «Мотоцикл». Сотрудники дорожной полиции будут обращать особое внимание на водителей двухколесного транспорта: мотоциклов, мопедов и скутеров. Инспекторы будут выявлять владельцев незарегистрированного транспорта, а также байкеров без прав.

Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, только с начала года в республике произошло 33 аварии с участием мотоциклов, в которых пострадали 38 человек и двое погибли. Чтобы сократить аварийность и предотвратить возможные жертвы на дорогах в управлении и решили запустить спецоперацию «Мотоцикл».

ИСТОЧНИК KP.RU