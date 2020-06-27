В Башкирии легковушка вылетела с дороги, пострадала пассажирка
В минувшую пятницу, 26 июня, в Кигинском районе Башкирии на трассе Бирск-Тастуба-Сатка с дороги вылетела отечественная легковушка ВАЗ-2112. По данным регионального ГИБДД, за рулем машины находился 22-летний местный житель.
Как сообщает пресс-служба дорожной полиции Башкирии, легковушка вылетела с дороги и перевернулась. В результате аварии пострадала 34-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу.
Всего за вчерашний день, 26 июня, в Башкирии произошло 11 автомобильных аварий, в которых пострадали 12 человек. Сотрудники ГИБДД разыскали два ранее угнанных автомобиля и задержали 32 нетрезвых водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU