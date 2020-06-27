2020-06-27T07:31:52+03:00
Происшествия

В Башкирии легковушка вылетела с дороги, пострадала пассажирка

ДТП произошло в Кигинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую пятницу, 26 июня, в Кигинском районе Башкирии на трассе Бирск-Тастуба-Сатка с дороги вылетела отечественная легковушка ВАЗ-2112. По данным регионального ГИБДД, за рулем машины находился 22-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба дорожной полиции Башкирии, легковушка вылетела с дороги и перевернулась. В результате аварии пострадала 34-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу.

Всего за вчерашний день, 26 июня, в Башкирии произошло 11 автомобильных аварий, в которых пострадали 12 человек. Сотрудники ГИБДД разыскали два ранее угнанных автомобиля и задержали 32 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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