2020-06-27T07:49:10+03:00
Общество

Жителю Башкирии из мести разрисовали и залили монтажной пеной дорогую иномарку

Автомобиль стоял в одном из дворов города Салавата
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На днях в Салавате произошел необычный случай. Во дворе, окруженном многоэтажками, владелец иномарки обнаружил свой автомобиль в ужасном состоянии. Неизвестные разукрасили корпус баллончиками с краской и залили монтажной пеной двери и багажник. Машина из белой превратилась в разноцветную, а чтобы открыть двери владельцу теперь придется обратиться к специалистам. Фотографии акта вандализма появились в телеграм-канале.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Кто и почему испортил владельцу машину, пока не известно. Версий на этот счет может быть много – от личной мести до банального хулиганства. Причинами и обстоятельствами порчи имущества теперь должны заниматься сотрудники полиции. Правда, неизвестно написал ли хозяин машины заявление в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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