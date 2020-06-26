2020-06-26T20:17:35+03:00
Происшествия

Сотрудник налоговой из Москвы попался на взятке в Башкирии

Мужчина предложил коммерсанту за деньги уйти от проверки
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии поймали сотрудника налоговой службы из Москвы, который предложил коммерсанту уйти от проверки за взятку.

В Следкоме Башкирии рассказали подробности приключений гостя из Москвы. Стоит отметить, что мужчина трудился в налоговой инспекции, которая отвечает за работу с крупнейшими предприятиями. В мае 2020 года он обратился к директору двух крупных уфимских компаний и предложил за вознаграждение в 1 750 000 рублей провести налоговую проверку не в полном объеме . Женщина-коммерсант решила обратиться к уфимским стражам порядка.

В итоге 23 июня нечистого на руку инспектора задержали полицейские при получении денег. Сейчас сотрудник отдела по расследованию особо важных дел СК Башкирии устанавливают все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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