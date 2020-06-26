В Уфе после продажи квартиры убили женщину: ее тело было закопано рядом с парком

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:57:00+03:00

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В Уфе после продажи квартиры убили 36-летнюю горожанку. Ее тело несколько месяцев продержали в гараже, а затем закопали рядом с черниковским парком. О преступлении рассказали в МВД Башкирии.

Изначально женщина числилась без вести пропавшей. Заявление об ее исчезновении родственники подали еще в феврале прошлого года. Сотрудники угрозыска выяснили, что за месяц до этого она продала свою квартиру, за которую получила порядка двух миллионов рублей.

В ходе работы правоохранители установили, что к пропаже уфимки мог быть причастен 44-летний знакомый ее умершего мужа. Он знал, что женщина намерена продать квартиру, и познакомил ее с риэлторами. Когда погибшая получила деньги, они привезли ее в гараж во дворе дома на проспекте Октября.

«После их отъезда мужчина задушил знакомую и оставил ее тело в гаражном боксе. Спустя несколько месяцев, в апреле, он вернулся и вывез умершую в лесопосадку около парка имени Калининаа, где закопал», – передали в МВД.

Задержание подозреваемого происходило при силовой поддержке спецподразделения. В квартире, где он жил с родственниками, был проведен обыск. Для поиска места захоронения тела были привлечены полицейские кинологи, а чтобы извлечь погибшую женщину, пришлось применять экскаватор.

«Материалы по данному факту переданы в СУ СК РФ по РБ. Управление уголовного розыска МВД республики продолжает оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного по факту убийства», – добавили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU