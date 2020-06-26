2020-06-26T16:29:05+03:00
Общество

С начала 2020 года количество безработных в Уфе увеличилось на 21 тысячу человек

При этом число вакансий в центрах занятости продолжает снижаться
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе число вакансий стало меньше числа официально безработныхВ Уфе число вакансий стало меньше числа официально безработных
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В Уфе с начала текущего года количество официально безработных увеличилось на 21 535 человек. Всего в центрах занятости зарегистрировано 26 587 горожан. Об этом на брифинге в мэрии рассказал замглавы администрации башкирской столицы Николай Фадеев.

«Если в начале года на одного уфимского безработного приходилось четыре вакантных места, то сегодня на два рабочих места претендуют трое безработных», – отметил чиновник.

Он добавил, что сегодня на бирже труда имеется всего 19 544 вакансий. Число рабочих мест сократилось на 1334.

ИСТОЧНИК KP.RU

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