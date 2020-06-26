МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение на территории республики

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:06:06+03:00

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МЧС Башкирии вновь опубликовало штормовое предупреждение. Помимо заморозков, которые сохраняются в республике с начала текущей недели, в регионе прогнозируется еще и сильный ветер.

«Ночью и утром 27 июня 2020 года в отдельных восточных районах республики сохранятся слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2», – передали в аварийном ведомстве со ссылкой на Башгидромет.

Завтра днем в Башкирии также ожидается гроза и усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигнуть 17 метров в секунду. По данным синоптиков, в ближайшие сутки в регионе будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +3, +8°, днем +15, +20°.

ИСТОЧНИК KP.RU