Для семей с двумя и более детьми в Башкирии введут льготы по приему в детсады и школы
Депутаты башкирского парламента приняли законопроект, согласно которому многодетные родители смогут отправлять ребенка в детсад или школу, куда уже ходят их старшие братья или сестры. Об этом рассказали в пресс-службе законодательного органа.
Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, новая норма решает проблему при устройстве детей в одну и ту же школу: «Проблема возникает из-за того, что в современном мире люди достаточно часто переезжают, а школы, естественно, принимают детей с учетом адреса регистрации». В итоге случается так, что при переезде младшего ребенка отказываются принимать в ту же школу, где учится старший. Собственно, эту проблему и снимает новый закон.
Новая норма вступит в силу через 10 дней после того, как ее подпишет глава Башкирии Радий Хабиров. Мера поддержки будет распространяться на те случаи, когда дети проживают в одной семье по одному адресу.
ИСТОЧНИК KP.RU