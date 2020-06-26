Для семей с двумя и более детьми в Башкирии введут льготы по приему в детсады и школы

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:33:43+03:00

Родители смогут отправлять младших детей в те же учреждения, где учатся их старшие братья и сестры

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Депутаты башкирского парламента приняли законопроект, согласно которому многодетные родители смогут отправлять ребенка в детсад или школу, куда уже ходят их старшие братья или сестры. Об этом рассказали в пресс-службе законодательного органа.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, новая норма решает проблему при устройстве детей в одну и ту же школу: «Проблема возникает из-за того, что в современном мире люди достаточно часто переезжают, а школы, естественно, принимают детей с учетом адреса регистрации». В итоге случается так, что при переезде младшего ребенка отказываются принимать в ту же школу, где учится старший. Собственно, эту проблему и снимает новый закон.

Новая норма вступит в силу через 10 дней после того, как ее подпишет глава Башкирии Радий Хабиров. Мера поддержки будет распространяться на те случаи, когда дети проживают в одной семье по одному адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU