В Башкирии изменились цены на некоторые продукты

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:35:52+03:00

Аналитики рассказали, какие товары питания подорожали больше всего

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Башстат опубликовал данные об изменении цен на продовольственные товары. Аналитики сравнили стоимость продуктов на 15 и 22 июня.

Согласно данным статистического ведомства, за семь дней существенно подорожали вареная колбаса – 326, 42 рубля за килограмм (+11,41), яблоки – 122,20 рубля (+4,43), картофель – 27,86 рубля (+1,79), морковь – 35,08 рубля (+1,44), соль – 10,58 (+0,50).

Больше всего упали в цене огурцы – 71,19 рубля (-8,70), помидоры – 94,88 рубля (-6,44), капуста – 23,45 рубля (-1,83), лук – 32,56 рубля (-1,43), десяток яиц – 51,37 рубля (-1,39).

С полным списком изменившихся цен на продукты можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU