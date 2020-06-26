В Башкирии вновь обновились правила поведения в магазинах и торговых центрах
Госкомторговли Башкирии обновил правила поведения в магазинах и торговых центрах. Приказ с внесенными изменениями был опубликован накануне, 25 июня, на портале правовой информации.
В документе прописаны правила для шести категорий предприятий:
– розничной торговли (магазины, пункты выдачи и самовывоза);
– сферы услуг (ритуальные салоны, автосервисы, химчистки, прокат);
– торговые центры;
– общепит;
– салоны красоты (парикмахерские, маникюр, педикюр);
– оптовой торговли.
Приказ не претерпел существенных изменений по сравнению с предыдущей редакцией. Для всех организаций остается в силе ограничение по предельному числу посетителей. Посетители и сотрудники должны иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
На входе в торговые центры как персоналу, так и клиентам должны измерять температуру. Всех, у кого она выше 37,2 градусов, доступ будет запрещен. Салоны красоты и парикмахерские обязаны обслуживать исключительно по предварительной записи.
ИСТОЧНИК KP.RU