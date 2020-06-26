2020-06-26T12:40:44+03:00
Общество

В Башкирии вновь обновились правила поведения в магазинах и торговых центрах

Соответствующий приказ опубликовал Госкомторговли
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Госкомторговли обновил приказ по правилам поведения в магазинах и торговых центрахГоскомторговли обновил приказ по правилам поведения в магазинах и торговых центрах
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Госкомторговли Башкирии обновил правила поведения в магазинах и торговых центрах. Приказ с внесенными изменениями был опубликован накануне, 25 июня, на портале правовой информации.

В документе прописаны правила для шести категорий предприятий:

– розничной торговли (магазины, пункты выдачи и самовывоза);

– сферы услуг (ритуальные салоны, автосервисы, химчистки, прокат);

– торговые центры;

общепит;

– салоны красоты (парикмахерские, маникюр, педикюр);

– оптовой торговли.

Приказ не претерпел существенных изменений по сравнению с предыдущей редакцией. Для всех организаций остается в силе ограничение по предельному числу посетителей. Посетители и сотрудники должны иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

На входе в торговые центры как персоналу, так и клиентам должны измерять температуру. Всех, у кого она выше 37,2 градусов, доступ будет запрещен. Салоны красоты и парикмахерские обязаны обслуживать исключительно по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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