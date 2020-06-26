Лидер фракции в Госдуме раскритиковал башкирского министра, которая назвала господдержку «халявой»

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:29:17+03:00

«Если ты не очень умный – лучше помолчи», заявил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов

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Лидер партии «Справедливая Россия» раскритиковал Министра труда и соцзащиты населения Башкирии Ленару Иванову. Чиновница назвала деньги, выделенные государством на поддержку безработных в период пандемии коронавируса, «халявой». Обличительный пост Сергей Миронов написал на своей странице «ВКонтакте».

Иванова позволила себе резкое высказывание в отношении безработных на брифинге Минтруда 23 июня. Дословно она сказала следующее: «Людям надо думать о поиске работы, постоянном источнике доходов. Халява скоро кончится, надо думать, чем кормить детей».

Миронов в своей публикации отметил, что «безработица в России за последние месяцы достигла рекордных показателей», без работы остались почти 6 млн человек, но «в этом нет их вины».

«Государство поддержало граждан – не всех и не так, чтобы граждане могли шиковать на эти деньги. Назвать выплаты в 10 000 и 3000 рублей «халявой»…, – написал лидер СП. – Может, чиновница не знает, сколько люди платят за ЖКХ и продукты? Таким госслужащим нужно спуститься с небес на землю. Если ты не очень умный – лучше помолчи».

В конце своего поста Сергей Миронов добавил, что пора принимать закон о штрафах за оскорбление граждан чиновниками. Новая норма, к слову, уже внесена в Госдуму. Согласно законопроекту, штрафы для должностных лиц за «унижение чести и достоинства» будут увеличены до 50-100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU