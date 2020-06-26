На чиновницу из башкирского министерства завели уголовное дело
За чиновницу из комитета по управлению собственностью регионального Минземимущества по Куюргазинскому району заведено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По данным правоохранителей, обвиняемая требовала от руководителей организаций, которые предоставляли гражданам услуги по оформлению земельных участков, перечислять по 20 тысяч рублей в благотворительный фонд. Взамен она обещала ускорить процесс ускорения и согласования документов. Если деньги не перечислялись, чиновница затягивала бюрократический процесс.
Прокуратура потребовала от министерства уволить сотрудницу в связи с утратой доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU