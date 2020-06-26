На чиновницу из башкирского министерства завели уголовное дело

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:19:48+03:00

За оформление земельных участков она требовала 20 тысяч рублей. Деньги перечислялись в благотворительный фонд

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За чиновницу из комитета по управлению собственностью регионального Минземимущества по Куюргазинскому району заведено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

По данным правоохранителей, обвиняемая требовала от руководителей организаций, которые предоставляли гражданам услуги по оформлению земельных участков, перечислять по 20 тысяч рублей в благотворительный фонд. Взамен она обещала ускорить процесс ускорения и согласования документов. Если деньги не перечислялись, чиновница затягивала бюрократический процесс.

Прокуратура потребовала от министерства уволить сотрудницу в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU