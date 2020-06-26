В северной части Уфы до начала следующей недели полностью перекрыта улица

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:20:04+03:00

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В Уфе с сегодняшнего дня, 26 июня, закрыто движение транспорта по улице Орджоникидзе. Ограничение связано с ремонтом дорожного полотна. Об этом сообщает столичная администрация.

«Движение всех видов транспорта будет закрыто до 08.00 часов 29 июня на участке от улицы Машиностроителей до улицы Вологодской», – передали в мэрии.

В связи с введенным ограничением изменится схема маршрутов общественного транспорта.

Власти города просят горожан с пониманием отнестись к перекрытию дороги и приносят извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU