В северной части Уфы до начала следующей недели полностью перекрыта улица
Движение транспорта по Орджоникидзе возобновится утром 29 июня
фото: ufacity.info
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В Уфе с сегодняшнего дня, 26 июня, закрыто движение транспорта по улице Орджоникидзе. Ограничение связано с ремонтом дорожного полотна. Об этом сообщает столичная администрация.
«Движение всех видов транспорта будет закрыто до 08.00 часов 29 июня на участке от улицы Машиностроителей до улицы Вологодской», – передали в мэрии.
В связи с введенным ограничением изменится схема маршрутов общественного транспорта.
Власти города просят горожан с пониманием отнестись к перекрытию дороги и приносят извинения за возможные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU