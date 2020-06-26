Начальник отдела МВД в Башкирии осужден за взяточничество

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:18:30+03:00

Высокопоставленный полицейский требовал от руководителя автостоянки по 500 рублей за каждый привезенный автомобиль

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В Башкирии осудили 46-летнего начальника МВД по Ишимбайскому району. Он признан виновным в «получении взятки, совершенном с вымогательством». Об этом сообщает республиканские Следственный комитет и прокуратура республики.

Преступная деятельность высокопоставленного полицейского началась летом 2017 года. Тогда он потребовал от руководителя организации, которая хранила и эвакуировала задержанные сотрудниками полиции машины, передавать ему ежемесячную взятку из расчета по 500 рублей за каждое авто. Взамен правоохранитель обещал оказывать покровительство по службе и увеличить количество направляемых на стоянку автомобилей. Договоренность продержалась до апреля 2018 года. За этот период начальник райотдела МВД получил более 170 тысяч рублей.

На чистую воду полицейского вывели сотрудники региональной ФСБ. По материалам оперативно-розыскной деятельности силового ведомства СК возбудил уголовное дело. В ходе расследования обвиняемый вину в преступлении не признавал.

Суд приговорил уже бывшего начальника МВД к семи годам «условки». Ему также был назначен штраф в 1 млн 730 тыс. рублей. Ближайшие пять лет он не сможет занимать должности в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU