2020-06-26T07:47:25+03:00
Общество

В Уфе открылся памятник жертвам холокоста – единственный на территории ПФО

Мемориал был создан по инициативе и на деньги еврейской общины
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: администрация Уфы / ufacity.infoфото: администрация Уфы / ufacity.info
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25 июня в Еврейском национальном культурном центре Уфы открылся памятник жертвам холокоста – единственный на территории Приволжского федерального округа. Полное название монумента – «В память о жертвах Холокоста и воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны». Он был создан по инициативе и на деньги еврейской общины Башкирии.

Мемориал представляет собой монументальную композицию высотой 3,5 метра. Она состоит из трех каменных колонн, поверх которых располагается разбитая менора (семирожковый еврейский подсвечник), стилизованная под вечный огонь. Автор памятника – петербургский художник Александр Позин.

На церемонии открытия присутствовали духовные лидеры всех традиционных конфессий, а также мэр Уфы Ульфат Мустафин и глава Башкирии Радий Хабиров. Они зажгли шесть свечей в память о шести миллионах погибших во время холокоста.

«Одному из самых страшных преступлений против человечества никогда не будет ни забвения, ни срока давности», – сказал во время открытия памятника руководитель республики. Хабиров напомним о подвиге уроженца Благовещенского района республики Николая Киселева. В 1942 году он вывел из гетто в Долгиново (Беларусь) более 218 евреев – в большинстве своем стариков, женщин и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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