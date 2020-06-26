Число рейсов из Уфы на российские курорты увеличилось вдвое по сравнению с прошлым летом

26 Июнь 2020 2020-06-25T18:52:42+03:00

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В уфимском аэропорту по сравнению с летом прошлого года более чем в два раза увеличилось число рейсов на российские курорты.

Пассажиров из башкирской столицы будут перевозить в Сочи срезу семь авиакомпаний: «Победа», Red Wings, Nordwind, AZUR air, «Россия», Smartavia, «ИрАэро». На всех приходится 17 рейсов в неделю.

Вылеты в Анапу начали выполнять авиакомпании «Россия», Utair, «Победа», NordStar». 4 июля этот список пополнит Nordwind. На летний сезон по этому направлению запланировано 11 рейсов в неделю. Столько же будут летать самолеты из Уфы в Симферополь.

«Билеты на перелеты в Крым можно приобрести у авиакомпаний Nordwind, «ИрАэро», «Россия», Red Wings и Smartavia, – рассказали в пресс-службе аэропорта «Уфа». – Авиакомпания «Азимут» предлагает полеты в Краснодар - рейсы в столицу Кубани выполняются четыре раза в неделю. В Ростов-на-Дону воздушные суда лоукостера летают три раза в неделю. Дважды в неделю «Азимут» выполняет перелеты из Уфы в Минеральные Воды».

С 4 июля открывается прямое сообщение между Уфой и Геленджиком. Рейсы по вторникам и субботам на себя возьмет компания «ЮВТ Аэро».

ИСТОЧНИК KP.RU