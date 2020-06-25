Молодой уфимец после алковечеринки стал жертвой двух незнакомок

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:33:25+03:00

Парень обратился в полицию в ту же ночь

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В Уфе у 24-летнего парня украли телефон две незнакомки. По данным собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все произошло поздним вечером 24 июня.

Подвыпивший молодой человек рассказал полицейским, что стал жертвой девушек, назвавших себя Кристиной и Яной. Он распивал с ними алкоголь на съемной квартире. На какое-то время уфимец отвлекся от застолья, а когда вернулся, то понял, что незнакомки пропали, а вместе с ним и его телефон.

По факту кражи следственный отдел возбудил уголовное дело. На месте преступления криминалисты смогли обнаружить отпечатки пальцев одной из девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU