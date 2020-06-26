В Уфе охраннику прострелили обе ноги

26 Июнь 2020 2020-06-25T18:35:57+03:00

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В Уфе конфликт двух охранников привел к перестрелке. Один из них был ранен в обе ноги. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Инцидент произошел вечером 24 июня возле здания по улице Октябрьской Революции. Именно оттуда с простреленными голенями в госпиталь ветеранов был доставлен 53-летний мужчина – сотрудник городского ЧОПа. Охранник находился в пьяном состоянии. После госпитализации пациента медики обратились в правоохранительные органы. Выяснением обстоятельств занялась следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что ранение мужчина получил в ходе конфликта со своим старшим коллегой из того же охранного предприятия. Последний воспользовался травматическим пистолетом. 45-летнего стрелка доставили в отдел полиции. С места преступления полицейские изъяли три гильзы, сам пистолет и два магазина от него.

ИСТОЧНИК KP.RU