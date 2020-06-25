2020-06-25T15:36:28+03:00
Общество

МЧС Башкирии предупреждает жителей о заморозках

Ночью будет очень холодно – температура может упасть до минусовой отметки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Заморозки ожидается преимущественно в восточных районахЗаморозки ожидается преимущественно в восточных районахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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МЧС Башкирии опубликовало предупреждении о заморозках. В отдельных районах республики температура воздуха упадет до минусовой отметки.

Со ссылкой на Башгидромет аварийное ведомство сообщает, что в ближайшие сутки в регионе ожидается переменная облачность. Грядущей ночью обойдется без осадков, а вот днем пройдет кратковременный дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, до 9-14 метров в секунду.

«Температура воздуха ночью +3,+8°, в отдельных восточных районах слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днём +11,+16°», – передали в МЧС.

Проблем с видимость на дорогах возникнуть не должно. На юге Башкирии сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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